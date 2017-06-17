Новая неделя в Приморье начнется с дождей 14:09, 17 июня Новая неделя в Приморье начнется с дождей
Во Владивостоке задержали неадекватного парня 13:47, 17 июня Во Владивостоке задержали неадекватного парня (Видео)
Поиски пропавшего рыбака продолжаются 13:32, 17 июня Поиски пропавшего рыбака продолжаются
Новостная лента
Июнь, 17 суббота
14:36
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
14:36
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
14:36
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
14:24
Приморец проиграл «в прятки» судебным приставам
14:09
Новая неделя в Приморье начнется с дождей
13:47
Во Владивостоке задержали неадекватного парня Видео
13:32
Поиски пропавшего рыбака продолжаются
13:17
Значительная авария произошла в Уссурийске Фото
13:02
ДТП во Владивостоке: мотоцикл и джип столкнулись лоб в лоб Фото
12:47
В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП Фото
12:32
Во Владивостоке прошли соревнования на Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист» Фото
12:01
Четверо приморцев напали на мужчину и угнали его автомобиль
11:41
За сутки в Приморье потушили шесть возгораний
11:11
В Приморье обнаружено тело дайвера
10:50
В Приморье на пешеходном переходе сбили женщину Фото
10:39
Гороскоп на 17 июня
10:28
Во Владивостоке в квартире произошел пожар
10:17
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
10:06
Температура воздуха в Приморье прогреется до 32 °C
08:34
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
06:41
Денежное довольствие военных в 2017 году: последние новости
05:32
Повышение зарплаты бюджетникам в 2017 году в России: последние новости
04:21
В России военным повысят срок службы до 25 лет
03:10
Ученые из КНР отправят на Луну шелкопрядов и посадят картошку
02:14
На обратной стороне Луны обнаружена парковка инопланетян
01:07
Ученые рассказали, сколько проживет человек на планетах Солнечной системы
00:38
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по спортивному ориентированию Фото
Июнь, 16 пятница
23:22
Для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока прошел праздник
22:02
Медицинские работники получили заслуженные награды от администрации города Владивостока Видео
21:30
Администрация Владивостока приглашает ребят к участию в турнире по футболу
20:14
Японский бизнес всерьез заинтересовался Владивостоком
19:11
Приморье будет олицетворять лето в новом фильме NationalGeographic
18:18
К Приморью подошла Дальневосточная депрессия
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Поиски пропавшего рыбака продолжаются

Один из них сумел добраться до берега
Фото: Mchsmedia.ru Фото: Mchsmedia.ru
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски утонувшего рыбака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, сообщение с просьбой о помощи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю еще ранним утром 15 июня. В бухте Зеркальная перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых самостоятельно доплыл до берега, а второй, предположительно, утонул.

За день было осмотрено 5 километров береговой черты бухты Зеркальная. Поиск результатов не дал и продолжился 16 июня. Спасатели обследовали 5 километров береговой черты и 40 кв. км. водной акватории бухты Зеркальная. Поиск результата не дал.

Всего обследовано 10 км. побережья и 40 кв. км. водной акватории бухты Зеркальная. Пока безрезультатно. Поиски и оперативно-следственные мероприятия продолжатся силами полиции.

Силы и средства: четыре человека и три единицы техники, в том числе одно плавательное средство, от МЧС России три человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Значительная авария произошла в Уссурийске
13:17, 17 июня 2017 Значительная авария произошла в Уссурийске

Водитель опрокинул свой легковой автомобиль на крышу

ДТП во Владивостоке: мотоцикл и джип столкнулись лоб в лоб
13:02, 17 июня 2017 ДТП во Владивостоке: мотоцикл и джип столкнулись лоб в лоб

Транспортные средства получили крупные повреждения

В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП
12:47, 17 июня 2017 В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Четверо приморцев напали на мужчину и угнали его автомобиль
12:01, 17 июня 2017 Четверо приморцев напали на мужчину и угнали его автомобиль

Угнанное транспортное средство после нападения поучаствовало в ДТП

За сутки в Приморье потушили шесть возгораний
11:41, 17 июня 2017 За сутки в Приморье потушили шесть возгораний

Выявлена одна термическая аномалия

В Приморье обнаружено тело дайвера
11:11, 17 июня 2017 В Приморье обнаружено тело дайвера

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье на пешеходном переходе сбили женщину
10:50, 17 июня 2017 В Приморье на пешеходном переходе сбили женщину

Обстоятельства случившегося выясняются