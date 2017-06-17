Поиски пропавшего рыбака продолжаются

Один из них сумел добраться до берега

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски утонувшего рыбака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, сообщение с просьбой о помощи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю еще ранним утром 15 июня. В бухте Зеркальная перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых самостоятельно доплыл до берега, а второй, предположительно, утонул.

За день было осмотрено 5 километров береговой черты бухты Зеркальная. Поиск результатов не дал и продолжился 16 июня. Спасатели обследовали 5 километров береговой черты и 40 кв. км. водной акватории бухты Зеркальная. Поиск результата не дал.

Всего обследовано 10 км. побережья и 40 кв. км. водной акватории бухты Зеркальная. Пока безрезультатно. Поиски и оперативно-следственные мероприятия продолжатся силами полиции.

Силы и средства: четыре человека и три единицы техники, в том числе одно плавательное средство, от МЧС России три человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.

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