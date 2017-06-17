ДТП во Владивостоке: мотоцикл и джип столкнулись лоб в лоб

Транспортные средства получили крупные повреждения

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. По словам участников ДТП, причиной столкновения стала перебегавшая трассу стая собак.

Инцидент произошел на улице Выселковая, 3А. Группа мотоциклистов двигалась со стороны улицы Бородинская, когда возле одного из придорожных кафе крутилась стая собак, решивших перебежать трассу. Чтобы избежать столкновения с животными, одному их мотоциклистов пришлось выехать на встречную полосу движения, где в это время двигался автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado. Мотоцикл марки Yamaha залетел под джип.

Известно, что в момент столкновения байкер и его пассажир успели слететь с байка, чем избавили себя от тяжелых травм. Также их спасла специальная мотоциклетная экипировка.

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения, вплоть до того, что мотоцикл марки Yamaha теперь не подлежит восстановлению.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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