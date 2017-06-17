В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в пригороде Владивостока, в районе поворота на Трудовое. Участниками ДТП стали сразу три автомобиля: легковой, микроавтобус и рейсовый автобус.
По имеющейся информации, за рулем одного из пострадавших авто находился человек с ограниченными возможностями. Легковой автомобиль от удара откинуло на леера, он получил серьезные механические повреждения.
В результате аварии две полосы проезжей части оказались перекрыты.
На месте аварии уже работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, никто не пострадал.