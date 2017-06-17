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В пригороде Владивостока произошло массовое ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в пригороде Владивостока, в районе поворота на Трудовое. Участниками ДТП стали сразу три автомобиля: легковой, микроавтобус и рейсовый автобус.

По имеющейся информации, за рулем одного из пострадавших авто находился человек с ограниченными возможностями. Легковой автомобиль от удара откинуло на леера, он получил серьезные механические повреждения. 

В результате аварии две полосы проезжей части оказались перекрыты. 

На месте аварии уже работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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