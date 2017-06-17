Во Владивостоке прошли соревнования на Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист»

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялись всероссийские соревнования «Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист», сообщает РИА VladNews.В течение недели 55 юных гонщиков со всего Дальнего Востока боролись за призовые места.

Впервые за восемь лет все места на пьедестале достались участникам из Хабаровска. И впервые в истории всероссийских соревнований на территории Дальнего Востока переходящий кубок «Кубка залива Петра Великого в классе «Оптимист» перешел 14-летней девушке Анастасии Дегтярёвой из Хабаровска. Настя уверенно опередила соперников в общем зачете по итогам 11 гонок.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.