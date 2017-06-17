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Четверо приморцев напали на мужчину и угнали его автомобиль

Угнанное транспортное средство после нападения поучаствовало в ДТП
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В Приморье неизвестные избили мужчину, а после угнали его автомобиль, сообщает РИА VladNewws со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент случился в селе Малиново, Дальнереченский район Приморья. 54-летний местный житель обратился в отделение полиции с сообщением о нападении. Мужчина рассказал, что он приехал в гости к своему знакомому на автомобиле марки Toyota Wish. Когда он ждал своего приятеля, в машину к нему подсели четверо неизвестных ему людей. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой пострадавший выронил ключи от своего авто. Воспользовавшись моментом, злоумышленники завладели ключами и похитили ТС. На улице Комсомольской водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги в кювет и совершил наезд на опору линии электропередач. Кроме того, скрываясь с места преступления, неизвестные похитили из багажника автомобиля инструменты и три мешка с цементом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых. Проверка показала, что все они отбывали наказание за совершение имущественных преступлений. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Похищенное имущество изъято в ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых.

Следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину) и 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Фигурантам могут назначить наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

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