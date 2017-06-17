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Гороскоп на 17 июня

Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения
Фото: Awro.spb.ru Фото: Awro.spb.ru
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп обещает шквал эмоций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. И у вас, и у окружающих то и дело будет возникать соблазн действовать необдуманно, поддаваясь сиюминутным порывам. Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери. Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными столкновениями с окружающими.

Сегодня Овен будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Овну использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Сегодня мозг Тельца открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет сегодня будоражить кровь Тельца сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Сегодня весь день в душе Близнецов может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить их из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Близнецам какой-то реальный ущерб. Их способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Близнецов сегодня способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Сегодня все самые удачные мысли и проекты Рака будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно сегодня Рак, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Сегодня Льву следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Лев будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Льву сегодня стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Сегодня настроение Девы может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций сегодня могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самой Девы. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Деве сегодня необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Сегодня Весы способны потратить день на пустяки – однако им самим они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Весов может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Сегодня Скорпион должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Скорпиона многое зависит. Зная об этом, Скорпион должен сегодня постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Сегодня Стрельцу необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет его к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Стрелец способен увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Стрелец старательно раздует его до предела: его способность давить на самые болезненные точки сегодня на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самому Стрельцу? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Сегодня Козерог может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Козерогу сегодня необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Сегодня Водолей будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Водолей способен быть к тем, кто ему дорог, – им он сегодня просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Сегодня Водолей должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Сегодня Рыбы будут неотразимы вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся их сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Рыб будет сегодня помогать им и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Рыбы смотрят на них сверху вниз, их преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

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