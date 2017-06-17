Во Владивостоке в квартире произошел пожар

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре, произошедшем в квартире дома, расположенного на улице Луговая.

Оперативно на место происшествия прибыли огнеборцы. Они незамедлительно принялись тушить пожар. Проводя работы по ликвидации пожара, брандмейстеры столкнулись с задымлением внутри жилого помещения. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горела электропроводка в ванной комнате.

Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар шесть человек личного состава и одна единица техники.