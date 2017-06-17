Температура воздуха в Приморье прогреется до 32 °C

Прогноз погоды на 17 июня

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 июня, погоду в Приморье определяет пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+32 °C.

Во Владивостоке облачно, местами морось, туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +14...+16 °C. Температура воды в Амурском заливе +15°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный сильный. Температура воздуха +23..+25 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15...+17 °C.