Ученые рассказали, сколько проживет человек на планетах Солнечной системы

В обзор попали Марс, Венера, Сатурн, Юпитер, Меркурий

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Между учеными продолжаются споры относительно изменения климата на Марсе с целью создания пригодных для проживания людей условий. Также между исследователями космоса ведутся дискуссии относительно применения подобного принципа и для других планет Солнечной системы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Из девяти планет нашей звездной системы пригодны для жизни человека только Земля и Марс. Но ученые рассматривают возможность колонизации в обозримом будущем таких планет как Меркурий, Сатурн, Венера и даже Юпитер. Однако главная сложность в этих планах заключается в подлете к данным планетам, а не в терраформировании.

Чтобы понять, что случится с человеком при попадании на одну из планет Солнечной системы, специалисты создали модель каждой из них.

Исследование показало, что практически на всех планетах человек сможет прожить всего считанные доли секунды. Так после высадки на Меркурии или Юпитере человек умрет за 0,03 секунды, на Венере – через 0,94 секунды, на Сатурне же ему удастся прожить 0,02 секунды. При этом моделирование показало, что дольше всего человек продержится на Марсе. Согласно выводам ученых, на Красной планете люди смогут прожить несколько суток.