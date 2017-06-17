На обратной стороне Луны обнаружена парковка инопланетян

Увидеть стоянку не так уж легко

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Американские уфологи считают, что инопланетяне организовали себе на обратной стороне Луны парковку. Правда, обнаружить ее довольно трудно из-за отсутствия приборов, ведущих наблюдение за темным полушарием космического тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты считают, что некое НЛО пролетало мимо Луны и наблюдало за ней. Не исключено, что представители внеземной цивилизации искали место для стоянки.

Также уфологи определили, что Луна является объектом с большой плотностью, который разделен на две части. При этом вся внутренняя часть спутника Земли пустая.

Ученых смущает, что на Луну еще ни разу не падали астероиды. Именно этот факт наводит уфологов на мысль, что на одной из этих частей небесного тела может находиться инопланетный город.

Кроме того, уфологи считают, что камеры NASA специально делают снимки плохого качества, чтобы скрыть доказательства существования инопланетных цивилизаций.