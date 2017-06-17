Ученые из КНР отправят на Луну шелкопрядов и посадят картошку

Это станет первым серьезным шагом на пути к созданию колонии на спутнике Земли

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Ученые из Китая планируют изучить воздействие Луны на земные организмы. Для этого исследователи отправят на спутник Земли миниатюрную экосистему с личинками тутового шелкопряда, а также с ростками картофеля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Экосистема, которую разработала команда ученых, возглавляемая профессором Че Гэнсинем, может вместить в себя лишь небольшие организмы. Из-за ограниченного размера экосистемы исследователи решили послать на Луну именно гусениц.

Предполагается, что картофель и личинки в пункт назначения доставят в специальном контейнере, который повезет на Луну китайский посадочный модуль «Чанъэ-4».

Лунный проект китайцев всего предусматривает проведение свыше 250 экспериментов. В их разработке принимали участие ученые из 28 университетов КНР. Если опыты на Луне будут успешными, они станут первым серьезным шагом на пути к созданию колонии на спутнике Земли.