В России военным повысят срок службы до 25 лет

Разрабатывается закон о пенсионном обеспечении военнослужащих

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Источники в Минобороны рассказали, что в настоящее время на стадии разработки находится закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, предполагающий повышение нижнего порога выслуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что речь идет о поправках в федеральный закон №4468−1, принятый 12 февраля 1993 года. К слову, помимо военных, он распространяется и на сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и наркоконтроля, уголовно-исправительной системы и пожарных.

Отметим, что новый законопроект предполагает увеличение нижнего предела выслуги лет с 20 до 25 лет. Однако поскольку переходная система еще не проработана, то изменения не коснутся тех, у кого 20 лет выслуги будут обеспечены текущим контрактом.

Сроки принятия поправок пока не известны. В качестве наиболее логичного варианта называется период после президентских выборов 2018 года, так как данное изменение вероятнее всего будет негативно воспринято военными, но позволит ежегодно экономить для казны 350−400 млрд рублей.