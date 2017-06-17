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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 17 и 18 июня – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

17 июня в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

17 июня в 11 часов – мастер-класс по вязанию крючком «Винтаж» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

17 июня в 11 часов – познавательно-игровой час «Наши любимые сказки» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

17 июня в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

17 июня в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

17 июня в 13:20 – познавательно-игровой час «Наши любимые сказки» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

17 июня в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

17 июня в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

17 июня в 14 часов – летний детский кинотеатр в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

17 июня в 15 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

17 июня в 16 часов – открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

17 июня в 18:30 – лекция «Он был чистого слога слуга» - о поэтическом даре легендарного артиста Владимира Высоцкого поговорят в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел. 222-35-73). Прочтёт лекцию кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ДВФУ Мария Бурая. Присутствующие на мероприятии узнают, почему Владимир Семёнович по праву считается одним из ведущих поэтов современности, как связана блатная песня и высокое искусство и насколько роль Гамлета повлияла на судьбу Высоцкого. Вход свободный.

18 июня в 12 часов – мастер-класс по ораторскому искусству в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

18 июня в 12 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

18 июня в 13 часов – беседа-диалог «Слово толковое стоит целкового» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

18 июня в 15 часов – игротека «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

18 июня в 14 часов – игротека для детей и их родителей в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия:

17 июня в 11:30 - в пригороде Владивостока в лесном массиве в районе бухты Лазурной (автобусная остановка «Перевал») пройдет чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию, посвященного дню основания приморской столицы. Вход свободный.

17 июня в 14 часов – во Владивостоке пройдёт третий этап чемпионата российской дрифт-серии (РДС-Восток). Организаторы уверяют — этап станет очень интересным, ведь на этот раз изменится не только схема трассы, но и расположение трибун. Соревнование пройдёт на «Приморском кольце» (г. Артем, ул. Солнечная, 1), в нём примут участие пилоты из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.

11 июня в 10 часов - на базе спортивного клуба «Витязь» (ул. Прапорщика Комарова, 35а) пройдет чемпионат города по пауэрлифтингу, посвященный памяти Ольги Чекреневой - мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, которая занимала должность президента федерации пауэрлифтинга Приморского края. Соревнования пройдут по троеборью и классическому троеборью среди женщин, мужчин и ветеранов по правилам, утвержденным федерацией пауэрлифтинга России. Вход свободный.

18 июня в 11:30 - на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап любительских автогонок «Zmeinka time attack challenge». Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно со спортивно-техническим клубом «Final stage racing club». Вход свободный.

18 июня в 12 часов - на картодроме Змеинка пройдет чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию, посвященного дню основания приморской столицы. Вход свободный.

18 июня в 14 часов – во Владивостоке пройдёт третий этап чемпионата российской дрифт-серии (РДС-Восток). Организаторы уверяют — этап станет очень интересным, ведь на этот раз изменится не только схема трассы, но и расположение трибун. Соревнование пройдёт на «Приморском кольце» (г. Артем, ул. Солнечная, 1), в нём примут участие пилоты из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.

Общегородская ярмарка

17 июня в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва. Вход свободный.

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