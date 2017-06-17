К Приморью подошла Дальневосточная депрессия 18:18, 16 июня К Приморью подошла Дальневосточная депрессия
Во Владивостоке состоится митинг по проблемам «ЭРА-ГЛОНАСС» 18:00, 16 июня Во Владивостоке состоится митинг по проблемам «ЭРА-ГЛОНАСС»
Пропавшую в Приморье девушку нашли спустя час на пляже 17:54, 16 июня Пропавшую в Приморье девушку нашли спустя час на пляже
Новостная лента
Июнь, 17 суббота
05:46
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
05:46
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
05:46
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
05:32
Повышение зарплаты бюджетникам в 2017 году в России: последние новости
04:21
В России военным повысят срок службы до 25 лет
03:10
Ученые из КНР отправят на Луну шелкопрядов и посадят картошку
02:14
На обратной стороне Луны обнаружена парковка инопланетян
01:07
Ученые рассказали, сколько проживет человек на планетах Солнечной системы
00:38
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по спортивному ориентированию Фото
Июнь, 16 пятница
23:22
Для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока прошел праздник
22:02
Медицинские работники получили заслуженные награды от администрации города Владивостока Видео
21:30
Администрация Владивостока приглашает ребят к участию в турнире по футболу
20:14
Японский бизнес всерьез заинтересовался Владивостоком
19:11
Приморье будет олицетворять лето в новом фильме NationalGeographic
18:18
К Приморью подошла Дальневосточная депрессия
18:00
Во Владивостоке состоится митинг по проблемам «ЭРА-ГЛОНАСС»
17:54
Пропавшую в Приморье девушку нашли спустя час на пляже
17:42
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
17:36
Полный «белый» список пляжей Находки Эксклюзив
17:24
Выходные во Владивостоке будут облачными и ветреными
17:13
Печальный опыт прошлых лет не научил приморца ездить трезвым
17:02
ДиКаприо восторженно отозвался о «больших сердцах» девушек Владивостока Видео
16:53
В Приморье пенсионер сбил школьницу, внезапно выскочившую на дорогу
16:41
Приморец может сесть в тюрьму за страстное желание выпить
16:29
Известный олигарх купил находскинский порт
16:18
Во Владивостоке ликвидировали разлив топлива в море
15:55
Мастерские творчества продолжают работу в библиотеках Владивостока
15:42
Значительная авария произошла в Приморье Видео
15:31
Ожирение матери вызывает пороки развития у ребенка
15:23
Водитель-пенсионер на крутом джипе сбил старушку на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
15:16
Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место Фото
15:05
Леопард, который получил увечья в заповеднике, здоров Фото
14:53
Lexus отправил женщину на больничный во Владивостоке Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Россия

Повышение зарплаты бюджетникам в 2017 году в России: последние новости

Будет ли повышение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Работники бюджетной сферы ожидают повышения зарплаты, и многие из них надеются, что это произойдет уже в июне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Так, в 2012 году президент РФ Владимир Путин подписал указы, которые предусматривают повышение окладов бюджетникам до конца 2017 года. 

Следует напомнить, что бюджетниками принято называть тех работающих граждан, чьи доходы выплачиваются из бюджета страны. Это полиция, армия, медицинские работники, педагоги и воспитатели. Но зачастую у сотрудников силовых ведомств оклады гораздо выше, чем у воспитателей, учителей и медиков. Но и эти профессии должны быть высокооплачиваемые, чтобы сохранить свою привлекательность для молодых специалистов. 

Глава Минфина РФ Максим Топилин пообещал, что в ближайшее время оклады бюджетникам поднимут. По его словам, специалисты подсчитывают объемы денежных средств, выделяемые на повышение зарплат. Как подчеркнул Топилин, на повышение окладов могут рассчитывать учителя и медики. Но пока он не готов назвать точный размер прибавки.

Также, скорее всего, заработные платы существенно вырастут и у профессорско-преподавательского состава. Примерно на 5,9% будут проиндексированы студенческие стипендии. 

А вот будут ли повышение зарплат у других бюджетников в текущем году, пока точной информации нет. Пока лишь известно, что Госдума в ближайшее время рассмотри законопроект об отмене году индексации денежного довольствия военнослужащих, а также окладов госслужащих и оплаты труда судей. Также в СМИ прозвучала информация, что заработные платы госслужащих могут снизить на 6% до конца 2017 года. 

Как подсчитали эксперты Внешэконобанка, в следующие три года, включая бюджет 2020, для повышения оплаты труда бюджетным работникам необходимо выделить около 5,5 трлн рублей. Готов ли бюджет к такой нагрузке, правительство пока не сообщает. 

Эксперты отмечают, что предстоящие повышение зарплаты бюджетников не будет существенным. На более высокие прибавки к зарплатам работники бюджетной сферы могут рассчитывать только при повышении цены нефти и газа.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В России военным повысят срок службы до 25 лет
04:21, 17 июня 2017 В России военным повысят срок службы до 25 лет

Разрабатывается закон о пенсионном обеспечении военнослужащих

В РФ будут появляться «зеленые» рабочие места
12:34, 15 июня 2017 В РФ будут появляться «зеленые» рабочие места

Сейчас Минтруда ведет беседы с работодателями и профсоюзами

Во Владивостоке в среду встретят корабли ТОФ, которые вернутся из дальнего похода
16:33, 13 июня 2017 Во Владивостоке в среду встретят корабли ТОФ, которые вернутся из дальнего похода

Корабли с 1 апреля выполняли задачи дальнего морского похода

Россия уничтожила почти 99% химоружия
10:36, 13 июня 2017 Россия уничтожила почти 99% химоружия

В 01:00 мск был уничтожен последний в РФ зарин

Вскоре могут увеличиться пошлины на загранпаспорта и водительские права
13:11, 06 июня 2017 Вскоре могут увеличиться пошлины на загранпаспорта и водительские права

Поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд рублей

Эксперты: Пенсии россиян никогда не вернутся к докризисному уровню
04:04, 01 июня 2017 Эксперты: Пенсии россиян никогда не вернутся к докризисному уровню

А вот доходы восстановятся к 2022 году

Большинство россиян выбрали бы Путина на следующий президентский срок
19:36, 30 мая 2017 Большинство россиян выбрали бы Путина на следующий президентский срок

Хочет ли этого сам Владимир Путин, пока неизвестно