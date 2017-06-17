Повышение зарплаты бюджетникам в 2017 году в России: последние новости

Будет ли повышение

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Работники бюджетной сферы ожидают повышения зарплаты, и многие из них надеются, что это произойдет уже в июне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так, в 2012 году президент РФ Владимир Путин подписал указы, которые предусматривают повышение окладов бюджетникам до конца 2017 года.

Следует напомнить, что бюджетниками принято называть тех работающих граждан, чьи доходы выплачиваются из бюджета страны. Это полиция, армия, медицинские работники, педагоги и воспитатели. Но зачастую у сотрудников силовых ведомств оклады гораздо выше, чем у воспитателей, учителей и медиков. Но и эти профессии должны быть высокооплачиваемые, чтобы сохранить свою привлекательность для молодых специалистов.

Глава Минфина РФ Максим Топилин пообещал, что в ближайшее время оклады бюджетникам поднимут. По его словам, специалисты подсчитывают объемы денежных средств, выделяемые на повышение зарплат. Как подчеркнул Топилин, на повышение окладов могут рассчитывать учителя и медики. Но пока он не готов назвать точный размер прибавки.

Также, скорее всего, заработные платы существенно вырастут и у профессорско-преподавательского состава. Примерно на 5,9% будут проиндексированы студенческие стипендии.

А вот будут ли повышение зарплат у других бюджетников в текущем году, пока точной информации нет. Пока лишь известно, что Госдума в ближайшее время рассмотри законопроект об отмене году индексации денежного довольствия военнослужащих, а также окладов госслужащих и оплаты труда судей. Также в СМИ прозвучала информация, что заработные платы госслужащих могут снизить на 6% до конца 2017 года.

Как подсчитали эксперты Внешэконобанка, в следующие три года, включая бюджет 2020, для повышения оплаты труда бюджетным работникам необходимо выделить около 5,5 трлн рублей. Готов ли бюджет к такой нагрузке, правительство пока не сообщает.

Эксперты отмечают, что предстоящие повышение зарплаты бюджетников не будет существенным. На более высокие прибавки к зарплатам работники бюджетной сферы могут рассчитывать только при повышении цены нефти и газа.