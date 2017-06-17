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Денежное довольствие военных в 2017 году: последние новости

На июнь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий приостановку индексаций окладов военнослужащих, денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда судей в 2017 году. В тексте документа говорится, что подобные и уже действующие меры необходимо продлить до 1 января 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Кстати, власти страны также хотят «заморозить» индексацию размера материнского капитала до 1 января 2018 года.

Более того, Минфин РФ предлагает вообще отменить правило об обязательной ежегодной индексации зарплат госслужащих, судей, военных и полицейских на величину инфляции.

Надо сказать, что в целом ситуация с повышением денежного довольствия в последние годы складывается непросто. Так, индексация денежного довольствия отсутствует уже 4 года, так что предложенный проект закона совсем не удивляет военнослужащих. 

Следует уточнить, что в числе военных есть и менее обеспеченная, а значит и еще менее защищенная часть – это военнослужащие контрактной службы. Их среднее денежное довольствие составляет всего лишь 27 тыс. рублей, что гораздо меньше, чем у военнослужащих офицерского состава.

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