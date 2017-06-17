Во Владивостоке пройдет чемпионат города по спортивному ориентированию

Программа соревнований

Владивосток, суббота, 17 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 17 июня, в пригороде Владивостока в лесном массиве в районе бухты Лазурной (автобусная остановка «Перевал»), и в воскресенье, 18 июня, на картодроме Змеинка пройдет чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию, посвященный дню рождения приморской столицы.

Лично-командный чемпионат будет проходить в двух дисциплинах – кросс-спринт и кросс-классика.

Победители в личном зачете будут награждены памятными медалями и грамотами от администрации Владивостока. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, будут награждены кубками и дипломами.

Программа соревнований:

17 июня

11.30 - открытие соревнований;

12.00 - интервальный старт участников на дистанции «спринт».

18 июня

12.00 - интервальный старт участников на дистанции «классика»;

14.00 – награждение, закрытие соревнований.

Соревнования проходят в целях популяризация и развития спортивного ориентирования как массового вида спорта, пропаганды активного и здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов и команд, для формирования сборных команд Владивостока.