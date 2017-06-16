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Приморье будет олицетворять лето в новом фильме NationalGeographic

Выход фильма ожидается в 2018 году
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В рамках IV Дальневосточного Медиасаммита в Приморский край приехала съемочная группа NationalGeographicTraveler, чтобы совершить автопробег на джипах повышенной проходимости по самым красивым природным местам региона и снять фильм. Программа пребывания была составлена АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу некоммерческого общества. Выход фильма ожидается в 2018 году.

В рамках своего авторского проекта команда NationalGeographicна протяжении года собирает информацию о предварительно выбранных местах, которые в дальнейших репортажах и фильмах будут ассоциироваться с разными сезонами года: Грузия, Алтай, Приморье и Республика Коми. Приморский край будет олицетворять лето.

Сначала журналисты журнала отправились в Хасанский район, где за три дня отсняли почти заповедную территорию и прибрежные красоты района.

Участниками делегации стали директор издательского дома NGT Александр Карпов, редактор и фотооператор журнала NG Россия Иван Васин, видео- и фотооператор Максим Бадулин. Съемочная группа производила много съемок с применением квадрокоптера. 

- Мы в восторге от увиденного в Приморье. Хасанский район - это уникальный уголок, где на компактной территории можно увидеть природные объекты и явления, которые бывают в абсолютно разных климатических поясах. Очень много ассоциаций с уникальными мировыми достопримечательностями. Например, мы прибыли на косу Назимова в туман и нам это напомнило «огненную землю» на побережье Чили, а за туманом будто скрывается Антарктида, - рассказал Иван Васин.

Однако он упомянул, что экологическое неблагополучие многих участков территорий очень омрачает путешествие, в частности по косе Назимова.

- В России существуют мировые практики сохранения и восстановления экологического состояния территорий, например, озеро Байкал. Практики вполне применимы в случае с Хасанским районом. Это экономически неразвитая территория, но здесь огромный потенциал для развития туризма, поэтому нужно устраивать экологические акции и десанты, устанавливать флаги, призывающие сохранить чистоту и ввести систему штрафов – следить за чистотой и оберегать природу, - призвал Иван Васин.

На обратном пути съемочная группа посетила со съемками «Тропу леопарда» в село Барабаш, после чего убыла в город Владивосток для завершения съемок о городе. 

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