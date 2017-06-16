Медицинские работники получили заслуженные награды от администрации города Владивостока

С праздником медиков поздравила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В преддверии Дня медицинского работника врачи, фельдшеры, медицинские сёстры и другие представители системы здравоохранения приморской столицы были отмечены почётными грамотами, денежными премиями, благодарственными письмами и памятными подарками от администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Чествование медработников состоялось в минувший четверг, 15 июня.

С праздником медиков поздравила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова.

«Мы доверяем вам самое ценное - свою жизнь и здоровья. Спасибо вам большое, дорогие врачи, медсёстры, фельдшеры и все, кто трудится в здравоохранении, за ваш самоотверженный труд, за то, что вы всегда приходите на помощь и вселяете в нас надежду даже в очень сложные моменты, - сказала Наталья Валерьевна. - Я от всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья и крепкого здоровья».

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие системы здравоохранения Владивостока Наталья Зубова вручила почётные грамоты, благодарственные письма и денежные премии руководству и медицинскому персоналу учреждений здравоохранения краевого центра. Кроме этого, заслуженным работникам здравоохранения вице-мэр вручила медали «За безупречный труд». Столь высоких наград были удостоены акушерка ГКБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Тамара Безрученко, врач-эндоскопист ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Владимир Егупов, медицинская сестра КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №1» Светлана Крамар и фельдшер-лаборант КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» Марина Односумова.

Стоит отметить, что заслуженные награды от администрации Владивостока получили коллективы поликлиник, медицинских центров, родильных домов, других учреждений здравоохранения приморской столицы.