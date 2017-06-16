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Администрация Владивостока приглашает ребят к участию в турнире по футболу

Принять участие приглашаются футболисты двух возрастных групп
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в V городском турнире по футболу среди дворовых команд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он пройдет с 21 по 25 августа на одном из пришкольных стадионов. Участие в турнире бесплатное.

Принять участие приглашаются футболисты двух возрастных групп: младшей (ребята в возрасте до 15 лет) и старшей (до 18 лет). В составе команды должно быть от 7 до 12 игроков. Заявки принимаются до 14 августа на е-mail: turnir@mrc-vlad.ru.

Организаторы мероприятия – МКУ «Молодежный ресурсный центр» и управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

«Готовясь к предстоящему турниру по футболу, ребята, проживающие в районе бухты Тихая, объединились в команду «Лотос». Они ежедневно тренируются на пришкольном стадионе школы № 33 и даже завели свою страницу в социальной сети ВКонтакте», – отметили в Молодежном ресурсном центре.

Отметим, ребята из «Лотоса» принимают участие в турнире среди непрофессиональных юношеских команд не первый год. В прошлом году они не смогли пробиться в тройку лидеров соревнований, но один из игроков команды – Максим Мусихин – был признан судьями «Лучшим бомбардиром» младшей группы.

«Этот турнир мы ждали год! Сейчас активно готовимся к играм, настроены на победу», – отметил капитан футбольной команды «Лотос» Максим Симаков.

Победители будут награждены кубками и медалями, остальные участники – грамотами.

Подробную информацию об условиях участия в турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 89143343655 (Чеботарев Игорь Андреевич, сотрудник МРЦ), 89644318402 (Докучаев Павел Владимирович, сотрудник МРЦ).

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