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Японский бизнес всерьез заинтересовался Владивостоком

Бизнес-миссия из Японии побывала в регионе
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Бизнес-миссия из Японии побывала в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. В ее составе представители более 20 крупных японских компаний, работающих в сфере розничной торговли, образовательных и юридических услуг, туризма, консалтинга, ресторанного бизнеса, производства продуктов питания.

«Сейчас мы совместно с коллегами из Страны восходящего солнца активно развиваем проекты в области лесопереработки, автомобильного производства, малоэтажного строительства, рыбопереработки. Также мы работаем над семью проектами по развитию городской среды Владивостока. Но зачастую нам не хватает своеобразного “мостика”, который позволил бы нашим предпринимателям лучше понимать друг друга и работать в системе общих экономических координат», – сказал первый заместитель губернатора Приморского края Василий Усольцев.

КРДВ представила делегатам возможности реализации инвестиционных проектов в рамках Свободного порта Владивосток и ТОР, которые позволяют региону быть конкурентоспособным по сравнению с другими территориями России.

Глава японской делегации, генеральный директор департамента сферы услуг JETRO Сато Такамаса отметил, что у японского бизнеса есть большой интерес к Приморью, но предпринимателям не хватает сведений о возможностях взаимодействия. Компания JETRO как раз занимается информированием бизнесменов о потенциале сотрудничества. Кроме того, корпорация назначена ответственной за активизацию развития малого и среднего предпринимательства совместно с Россией.

- Это направление предусмотрено планом сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Японии Абэ Президенту РФ Путину. Также в плане значится развитие сотрудничества на Дальнем Востоке России. Именно эти вопросы призвана решать наша сегодняшняя бизнес-миссия, - сказал гендиректор департамента сферы услуг JETRO Сато Такамаса.

В 2016  году JETRО заключила соглашения о сотрудничестве с рядом структур, нацеленных на поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Представителей японских компаний интересовали проекты в области туризма, автомобильной промышленности, развития рыбного кластера и образовательных услуг в Приморье.

Так, был отмечен проект по поставке овощей. Компания Farmdo Corporation планирует с помощью специальных технологий выращивать в Приморье овощи круглогодично. Добиться этого компания планирует за счет строительства теплиц, которые будут оснащены солнечными батареями, что позволит извлекать дополнительную прибыль от выработки электроэнергии.

«Стоимость нашего инвестпроекта превышает один миллиард рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловский» и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», – отметил президент Farmdo Corporation Иваи Масаюки.

КРДВ, как управляющая компания ТОР и СПВ, выразила готовность вести диалог с потенциальным резидентом и оказать всестороннее содействие по получению статуса резидента территории опережающего развития.

Справка:

Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) была создана правительством Японии в 1958 году в качестве основной организации, ответственной за развитие экспорта, с целью восстановления послевоенной экономики страны. Однако в первой половине 1980-х годов компания начала содействовать импорту в Японию, что и остается основной задачей организации по сей день. Основными видами деятельности JETRO являются: стимулирование прямых иностранных инвестиций в Японию, содействие развитию мировой торговли и бизнеса (в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, продвижение японских брэндов, развитие деловых связей в производственных отраслях экономики и экологии, поиск партнеров по бизнесу в режиме онлайн), содействие развитию бизнеса и экономики в развивающихся странах, проведение исследований, подготовка обзоров, в том числе о результатах международных симпозиумов. Компания имеет отделение в г. Осака, а также 38 представительств в Японии и 73 представительства в 55 странах мира.

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