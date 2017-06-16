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Спорт

Для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока прошел праздник

«Со спортом дружить – здоровым быть!»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

На стадионе школы № 56 во Владивостоке прошёл спортивный праздник "Со спортом дружить - здоровым быть!" для воспитанников пришкольных лагерей Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе праздника ребята демонстрировали свое умение прыгать в длину, попадать мячом в обруч, участвовали в соревнованиях по перетягиванию каната. Отдельные соревнования прошли и среди капитанов команд: они забивали голы в футбольные ворота и прыгали со скакалкой на скорость. Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд из школ №№ 23, 43, 52, 53, 56, 68, 69, 83 и центра творчества «Надежда».

Все участники соревнований получили грамоты и призы. Победителем стала команда школы № 56.

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