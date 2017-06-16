Полный «белый» список пляжей Находки

Администрация города Находка Приморского края дополнила список разрешенных для купания пляжей, опубликованный ранее Роспотребнадзором Приморья.
Как отметил в беседе с корреспондентом РИА VladNews старший специалист отдела по делам молодежи и туризма администрации Находкинского ГО Алексей Брикс, 16 мая администрацией городского округа выпущено постановление за № 553 «Об организации летнего отдыха населения в период летнего (оздоровительного) сезона 2017 года». Постановлением на текущий пляжный сезон определено 14 мест массового отдыха населения (пляжей), пригодных для купания: 9 - в поселке Ливадия, 5 - в городе Находка:
- Бухта Попова, г. Находка
- Бухта Прогулочная (пляж китайский), г. Находка
- Бухта Отрада (пляж 105-й км), г. Находка
- Бухта Козина (пляж Золотари), г. Находка
- Бухта Подосенова, г. Находка
- Бухта Стрельбище, г. Находка
- Бухта Рифовая, п. Ливадия (1ый пляж)
- Бухта Рифовая, п. Ливадия (2ой пляж)
- Бухта Рифовая, п. Ливадия (пляж б/о «Радуга»)
- Бухта Гайдамак, п. Средний
- Бухта Средняя, п. Средний
- Бухта 2-я Прибойная, п. Авангард
- Бухта Рифовая, п. Ливадия (3-й пляж)
На остальных пляжных территориях купание запрещено.