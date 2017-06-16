Пропавшую в Приморье девушку нашли спустя час на пляже

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Прошедшей ночью в дежурную часть отделения полиции № 15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» с заявлением о пропаже внучки обратилась 65-летняя жительница села Новопокровка, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Женщина, являющаяся опекуном пропавшей девочки, рассказала полицейским, что накануне вечером ее 13-летняя внучка ушла гулять и до настоящего времени не вернулась.

Незамедлительно полицейские организовали поисковые мероприятия. Ориентировка с приметами пропавшей школьницы была передана наружным нарядам полиции.

Сотрудники оперативной группы, зональный инспектор по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опросили родственников, соседей и друзей девочки, проверили места массового пребывания подростков.

В ходе розыскных мероприятий в шесть часов утра несовершеннолетняя была найдена на пляже реки Большая Уссурка села Новопокровка в компании четверых сверстников. Подростки пояснили, что накануне вечером отправились на реку отдыхать. В связи с тем, что телефоны разрядились, вызвать такси и уехать домой, а также сообщить родственникам о местонахождении они не смогли.

Установлено, что в отношении внучки заявительницы противоправных действий не совершалось. Несовершеннолетняя и ее приятели возвращены родителям.

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подростков составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

С подростками, их родителями и законными представителями проведены профилактические беседы.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воспитательного характера.