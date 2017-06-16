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Печальный опыт прошлых лет не научил приморца ездить трезвым

Мужчина повторно лишен водительского удостоверения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Полиция поймала автолюбителя, который повторно сел за руль пьяным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Находке, когда сотрудники ГАИ патрулировали район города.В процессе ими был остановлен автомобиль, за рулем которого находился водитель в нетрезвом состоянии. Немногим позже стало известно, что мужчина уже был лишен права управления автомобилем за пьянку. Попав второй раз в поле зрения сотрудников полиции, злостный нарушитель ПДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении правонарушителя инспектором ДПС был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Органами дознания отдела МВД России по городу Находке проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу, возбужденному по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления в сфере безопасности дорожного движения. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 130 часов и лишения права управления транспортными средствами и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года.

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