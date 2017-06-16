К Приморью подошла Дальневосточная депрессия

Во второй половине июня дождей и гроз будет больше

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

17 июня, к западу от Приморского края, на северо-востоке Китая, начнет зарождаться так называемая дальневосточная депрессия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду.

Дальневосточная депрессия — это тип циркуляции из области низкого давления. Это происходит в следствии быстрого прогрева материка и еще холодного моря. Циклоны зарождаются и идут с запада на восток, но при встрече холодного воздуха над морями, скорость циклона замедляется или вихрь полностью останавливается. Происходит образование циклогенеза к западу от Приморского края.

На этой недели дальневосточная депрессия еще не сильно будет выражена, но предпосылки есть для усиления ее на следующей недели. В этом году область низкого давления прогнозируется ближе к Приморскому краю, чем обычно. В связи с этим возможны вынос фронтов на наш край. Поэтому во второй половине июня, в западных районах края, кратковременных грозовых дождей ожидается больше, чем на востоке края. 17 июня в крае установится жаркая погода, на побережье будет холодно. Температура ночью +4 °С +14 °С. В ближайшие два дня, в районе от Владивостока до Уссурийска, вдоль реки Раздольная до озера Ханки(Приханкайская равнина) будет усиление ветра до 16 — 18 м/с. В этих районах ухудшение видимости, туман и моросящие осадки.

Териховка — Нежино -Барабаш: в этих районах ожидается ухудшение видимости, туман, временами морось при сильном южном ветре.