Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека

Зарегистрировано 323 различных нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы в минувшие сутки нарушили ПДД 323 раза; в 70 случаях нарушения вызвали ДТП (38 с материальным ущербом, 9 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 3 авариях пострадали 3 человека.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 32 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 17 случаям пьяной езды, 2 выездам на встречку, 18 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 28 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 63 автолюбителя. Сотрудники ДПС остановили 22 автомобиля любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 62 транспортных средств.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 90 пешеходов, 10 водителей автобусов и 7 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 6 протоколов.