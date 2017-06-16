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В Приморье пенсионер сбил школьницу, внезапно выскочившую на дорогу

Ребенок получил сотрясение мозга
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Артеме, в районе дома по улице Лазо, 44. 68-летний водитель автомашины Subaru Legacy Lancaster совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортным средством. 

В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и направили на амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции провели со школьницей профилактическую беседу о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

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