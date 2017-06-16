В Приморье пенсионер сбил школьницу, внезапно выскочившую на дорогу

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.
Инцидент произошел в Артеме, в районе дома по улице Лазо, 44. 68-летний водитель автомашины Subaru Legacy Lancaster совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортным средством.
В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга и направили на амбулаторное лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции провели со школьницей профилактическую беседу о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.