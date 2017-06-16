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Известный олигарх купил находскинский порт

Компания Романа Абрамовича купила АО «ЕВРАЗ»
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Компания Lanebrook Limited, принадлежащая олиграху Роману Абрамовичу, купила Находкинский морской торговый порт. Как сообщает РИА VladNews, об этом сообщается на сайте ЕВРАЗ.

"ЕВРАЗ сообщает, что все условия сделки выполнены, сделка завершена", - говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, ранее компания объявила, что на общем собрании независимых акционеров компании, которое состоялось во вторник, 23 мая 2017 года, в 10.00 часов по лондонскому времени, в офисе Clifford Chance по адресу 10-я Верхняя улица Банк-стрит, Лондон E14 5JJ, была рассмотрена и одобрена в ходе голосования изложенная в циркуляре обычная резолюция от 3 мая 2017 года, касающаяся рекомендованного предложения о продаже АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» компании Lanebrook Limited". 

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