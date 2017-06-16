Мужчина вскрыл дверь квартиры в городе Артем среди ночи - и зашел в жилище

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Приморец может сесть в тюрьму за страстное желание выпить: 33-летний мужчина вскрыл дверь квартиры в городе Артем среди ночи - и зашел в жилище, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

Курьез (который чреват для фигуранта получением реального срока лишения свободы по статье 139 УК РФ) произошел в мае этого года. По версии следствия, около 3 часов ночи подозреваемый сломал засов на входной двери в доме на улице Маяковского и без разрешения хозяев вошел в жилище.

Фигурант объяснил свой поступок тем, что ему захотелось выпить спиртного, и он надеялся, что его угостят.

Расследование уголовного дела продолжается.