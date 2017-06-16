Выходные во Владивостоке будут облачными и ветреными

В воскресенье в Приморье облачно, местами кратковременный дождь

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Ближайшей ночью синоптическая ситуация не изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Над Приморьем по-прежнему сохранится поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Температурный фон останется на уровне предыдущей ночи.

В субботу днём над Дальневосточными морями сохранится поле повышенного атмосферного давления. Над континентальными районами атмосферное давление понизится, во второй половине дня к западным границам Приморского края подойдут фронтальные разделы с Китая и вызовут местами небольшой дождь. На западе усилится южный ветер. Юго-западными потоками будет выноситься тёплый воздух. В континентальных районах температура повысится на 3–5 градусов, +20…+32 °C. На побережье, окутанном туманом и низкой облачностью, будет прохладнее, +12…+19 °C.

В воскресенье в Приморье облачно, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью от +5 °C до +20 °C, днём +13…+33 °C. В краевом центре в выходные дни облачно, туман, утром и днём местами с моросью. Днём усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +10…+12 °C, днём +13…+16 °C, в пригороде до +20 °C.