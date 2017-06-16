Значительная авария произошла в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Владивосток - Уссурийск. Водитель грузового автомобиля по неизвестным пока причинам протаранил леерное ограждение. От удара транспортное средство не устояло на колесах и перевернулось набок. Содержимое кузова, а это краска, дорожные конусы и прочая утварь дорожных работников, вывалились на проезжую часть, заняв одну полосу движения.

По предварительной информации, никто не пострадал. В обстоятельства случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС, которые уже прибыли на место происшествия.

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