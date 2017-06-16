Ожирение матери вызывает пороки развития у ребенка

Результаты нового исследования

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, как избыточный вес матери на ранних стадиях беременности сказывается на здоровье детей. Оказалось, что риск врожденных пороков возрастает пропорционально набору лишних килограммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Давно известно, что лишний вес не прибавляет здоровья человеку, а ожирение считают бичом XXI века. Специалисты из шведского Каролинского института решили понять, как вес женщины на ранних стадиях беременности влияет на здоровье потомства. Исследователи рассмотрели несколько групп, в которые включили матерей с недостаточным весом (индекс массы тела (ИМТ) <18,5), нормальным весом (ИМТ от 18,5 до 25), избыточным весом (ИМТ от 25 до 30) и разными классами ожирения: I (ИМТ от 30 до 35), II (от 35 до 40) и III (≥40).

Ученые проанализировали здоровье более чем 1,2 млн младенцев, рожденных в Швеции в период с 2001 по 2014 год. При этом из анализа исключили детей и матерей с неполной информацией, детей с врожденными пороками по иной внешней причине и детей с хромосомными аберрациями, генетическими заболеваниями и вирусными инфекциями, имеющими возможную связь с пороками.

Оказалось, что вес женщин оказывал самое непосредственное влияние на здоровье младенцев. Серьезные врожденные отклонения диагностировали у 43 550 детей из выборки. При этом для женщин с избыточным весом риск родить ребенка с нарушениями составлял 3,5%. Для первого, второго и третьего класса ожирения риск был равен 3,8, 4,2 и 4,7% соответственно.

Речь, в частности, идет о нарушениях в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Причем связь избыточной массы тела и ожирения с проблемами нервной системы оказалась наиболее ярко выраженной. Также при росте массы тела увеличивался риск нарушений работы органов пищеварения и появления проблем с конечностями и функционированием половых органов.

Причину всех этих проблем эксперты видят в измененном гормональном фоне, воспалительных процессах и неэффективной доставке питательных веществ ребенку через плаценту. Авторы исследования говорят, что решивших родить ребенка женщин нужно побуждать вести здоровый образ жизни, в частности, следить за своим весом.

Ранее, напомним, другая группа ученых выяснила, что ожирение превзошло худобу по наследуемости. Исследование говорит о том, что необходимо пересмотреть позиции, согласно которым избыточный вес является следствием личных предпочтений человека.