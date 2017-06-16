Мастерские творчества продолжают работу в библиотеках Владивостока

«Лето просвещения - 2017»

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Для юных читателей в муниципальных библиотеках Владивостока работают настоящие мастерские творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята посещают самые разные мастер-классы, а потом творят – открытки, сувениры, украшения и многое другое.

Так, в библиотеке № 9 (ул. Талалихина, 5) состоялось первое занятие в творческой мастерской «Бумажный зоопарк». В течение каникул школьники сделают целый зоопарк. Начали ребята с царя зверей. Они сделали объёмные фигуры львов из бумаги и раскрасили их. Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», следующее занятие в мастерской «Бумажный зоопарк» состоится 22 июня в 15 часов. Далее творческая мастерская будет работать каждый 2-й и 4-й четверг до конца августа.

В библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5) школьники обзавелись целой отарой овец – здесь работает творческая мастерская «Поделки из бумаги». Сделать открытку или бумажный сувенир можно в течение лета каждый вторник в 16 часов.

Напомним, творческие и познавательные мероприятия проходят в муниципальных библиотеках в рамках программы «Лето просвещения - 2017». Вход на все мероприятия – свободный.