Водитель-пенсионер на крутом джипе сбил старушку на «зебре» во Владивостоке

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 70-летнего мужчины сбил старушку 1938 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.
Авария произошла в четверг около 19:40 в районе дома №2 "д" по улице Русской. Известно, что автомобиль двигался со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в сторону улицы Волжской.
Потерпевшая получила ушибы обеих голеней. Направлена на амбулаторное лечение.
Детали ДТП выясняются.