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Водитель-пенсионер на крутом джипе сбил старушку на «зебре» во Владивостоке

Женщина получила травмы обеих ног
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 70-летнего мужчины сбил старушку 1938 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла в четверг около 19:40 в районе дома №2 "д" по улице Русской. Известно, что автомобиль двигался со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в сторону улицы Волжской.

Потерпевшая получила ушибы обеих голеней. Направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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