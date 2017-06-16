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Леопард, который получил увечья в заповеднике, здоров

Реноша чуть не лишился правого глаза
Фото: Земля леопарда Фото: Земля леопарда
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Свидетелями необычной истории о раненом дальневосточном леопарде стали сотрудники «Земли леопарда», проверяя фотоловушки, установленные в северных лесах нацпарка, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на нацпарк. Молодой самец Leo 46M по имени Реноша попал в объектив камеры после кровопролитной схватки с другим зверем и встревожил ученых полученным увечьем.

За судьбой этого пятнистого хищника специалисты следят с 2013 года, с начала масштабного фотомониторинга популяции. Очередная серия снимков, сделанных фотоловушками зимой 2017 года, показала необычное изменение во внешнем облике Реноши: на мордочке кота зияла глубокая рана. Ракурс полученных снимков не позволял объективно оценить характер повреждений и уровень угрозы для жизни леопарда, но возникло предположение, что он мог лишиться правого глаза. Усилил тревогу и тот факт, что в следующем месяце раненый кот не зафиксировался ни одной из камер «Земли леопарда».

Известно, что в дикой природе звери живут в условиях, которые человек назвал бы экстремальными. Каждый день лесные обитатели сталкиваются с угрожающими жизни ситуациями, ежедневно быть начеку приходится не только копытным, на которых охотятся большие кошки, но и самим хищникам. Травму Leo 46M мог получить либо на охоте, либо вступив в острый конфликт с другим леопардом из-за самки или территориальных споров. При этом, в отличие от людей, Реноша не мог обратиться за помощью к врачам или просто обработать рану зеленкой, борясь с болью и, возможно, инфекцией самостоятельно.

Однако надежды сотрудников «Земли леопарда» на благополучный исход оправдались: последняя проверка фотоловушек показала, что Реноша жив и здоров. Отметившись на камерах в апреле и мае, он развеял все опасения – выглядит леопард отлично, полученная зимой рана полностью затянулась, а глаз оказался не задет. Внешне его физическая сила не вызывает никаких сомнений, а значит, проблем с охотой у хищника нет. Кроме того, Реноша вновь появился на собственной территории, оставляя на грунте многочисленные поскребы – метки, подтверждающие его права на эти земли.

«Шрамы украшают мужчину – то же можно сказать и о хищниках. С чем бы ни столкнулся Реноша, он успешно разрешил проблему и вышел победителем, перенеся жизненное испытание стоически, как и положено такому сильному самцу, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Несмотря на то, что популяция дальневосточного леопарда растет и сегодня в мире их около 80 особей, численность этих пятнистых хищников до сих пор является крайне низкой. Потеря даже одной особи – угроза для популяции. Но Реноша выжил, в очередной раз доказав, что самые редкие из крупных кошек планеты – звери с невероятно пластичным поведением, способные преодолеть даже самые сложные преграды».

Отметим, что в национальном парке с помощью 300 фотоловушек фиксируются все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. Сотрудники нацпарка знают всех своих подопечных «в лицо». За годы наблюдений ученые впервые определили примерную численность пятнистых хищников, границы их обитания, получили информацию об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными леопардами. Данные, которые специалисты собрали благодаря Реноше, помогут лучше понять, как живут леопарды, с какими ситуациями сталкиваются, как с ними справляются.

Сегодня Реноше около 5 лет – возраст самого расцвета сил для леопардов в дикой природе. Как и свойственно самцу, он явно обладает твердым характером и отличается решительностью. Так, на зимних снимках видно, что этот большой кот не привык искать легких путей и без проблем преодолевает глубокие сугробы. Зимой он может похвастать пушистой и теплой, с длинным подшерстком, шубкой, а летом – легким и ярким нарядом. Научные сотрудники «Земли леопарда» уверены, что у Leo 46M прекрасное будущее. Cвое имя Реноша получил в 2015 году: по результатам голосования его выбрали сотрудники группы компаний «Ренова», которая активно поддерживает работу по сохранению популяции дальневосточных леопардов.

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