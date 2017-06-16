Lexus отправил женщину на больничный во Владивостоке

Водитель дорогой иномарки не уступил машине попроще

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Водитель автомобиля Lexus отправил 55-летнюю женщину на больничный во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга.

Авария произошла утром в районе дома №157 по проспекту 100 лет Владивостоку. Автомобили Lexus и Toyota Prius ехали в попутном направлении в сторону центра города. По предварительным данным, водитель дорогой иномарки не уступил при перестроении Toyota.

Детали ДТП выясняются.