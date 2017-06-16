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Культура

​Илья Лагутенко выпустил новый клип

Новый клип "Мумий Тролля" - на песню "Не помню зачем"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Мировая рок-звезда, бессменный лидер группы "Мумий Тролль" и Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко выпустил новый клип на песню "Не помню зачем". 

«Песню “Не помню зачем" мы решили сделать первым синглом к новому альбому, - отметил Илья Лагутенко.- Просто потому, что фактически она была записана первой и с первого дубля, и я почувствовал, что необходимости в дополнительном студийном редактировании нет». 

Режиссером клипа стал Элиот Ли Хейзел.

«Мой друг и один из моих любимых фотографов Элиот услышал песню и, даже не выясняя перевода, рассказал мне о своих ощущениях, которые полностью сошлись с моими авторскими настроениями. Поэтому я с легким сердцем доверил ему съемки видео», - прокомментировал лидер группы "Мумий Тролль". 

Новый альбом группы Мумий Тролль с рабочим названием «северозападХвосток» увидит свет в конце 2017 года.

Напомним, юбилейный концерт группы "Морская.20" состоится 3 августа во Владивостоке. 

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