Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине

На 205-м километре перегона станций Восточная-Пугачево Сахалинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением «Ноглики-Южно-Сахалинск» с грузовиком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.
В результате столкновения погибли водитель и пассажир грузового автомобиля. Произошел сход локомотива.
Пострадавших среди пассажиров нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сахалинского линейного отдела полиции на транспорте, эксперты-криминалисты, ГИБДД, пожарные расчеты, скорая помощь.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Причины аварии выясняются.