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Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине

Поезд сошел с рельсов; два человека погибли
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

На 205-м километре перегона станций Восточная-Пугачево Сахалинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением «Ноглики-Южно-Сахалинск» с грузовиком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир грузового автомобиля. Произошел сход локомотива.

Пострадавших среди пассажиров нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сахалинского линейного отдела полиции на транспорте, эксперты-криминалисты, ГИБДД, пожарные расчеты, скорая помощь.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Причины аварии выясняются.

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