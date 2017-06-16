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Общество

Покос травы, формовочную обрезку кустарников и высадку цветов проводят озеленители Владивостока

Работы по озеленению приморской столицы ведутся в ежедневном режиме
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке городские озеленители продолжают проводить работы по покосу травы на газонах и откосах, формовочной обрезке кустарников и деревьев, высадке цветочной рассады, а также создают новые клумбы, живые изгороди и зелёные газоны. Работы по озеленению приморской столицы ведутся в ежедневном режиме.

«На текущей неделе специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» помимо высадки цветочной рассады и прополки клумб от сорняков заняты в покосе травы, - рассказала Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока. - Работы проводятся в разных районах города».

Так, к примеру, городские озеленители производят покос травы на газонах и откосах в районе остановок общественного транспорта «Заря», «Магнитогорская», «Проспект 100-летия Владивостока», «Молодёжная», на улице Калина и в других точках города.

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