На родителей "заигравшихся" подростков составлены протоколы

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Двое малолетних хулиганов едва не пустили с рельсов поезд в Приморье: ЧС предотвращено на перегоне станций Спасск-Дальний-Старый Ключ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Сообщение о посторонних предметах на железнодорожных путях на поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Уссурийск от машиниста грузового поезда.

Правоохранителями установлено двое детей 11 лет, совершивших наложение предметов на один из жд-путей. С детьми и их родителями были проведены профилактические беседы, а на родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.