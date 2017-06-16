Во Владивостоке скончался капитан дальнего плавания Валерий Прокопьевич Михалев

Прощание с покойным состоится 19 июня

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

15 июня 2017 года на 79-м году жизни скончался капитан дальнего плавания Валерий Прокопьевич Михалев, сообщает РИА VladNews. Всю свою сознательную жизнь Валерий Прокопьевич посвятил служению морскому флоту.

После окончания в 1962 году Дальневосточного высшего инженерно-морского училища имени Г.И. Невельского (сейчас – Морской государственный университет им. Г. И. Невельского) был капитаном на судах Дальневосточного морского пароходства и UNICOM в должностях 4-го, 3-го, 2-го, старшего помощников капитана, капитана. Награжден почетными грамотами, нагрудными знаками, благодарностями Министерства морского флота.

Светлая память о Валерии Прокопьевиче навечно останется в наших сердцах.

Прощание с покойным состоится 19 июня 2017 года в 14.00 в крематории Морского кладбища.

Коллектив АО «ДНИИМФ»