Генпрокуратура вплотную занялась проблемой угольной пыли в Находке 12:51, 16 июня Генпрокуратура вплотную занялась проблемой угольной пыли в Находке
На трассе в Приморье перевернулась фура 12:28, 16 июня На трассе в Приморье перевернулась фура (Видео)
Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока 11:57, 16 июня Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока (Видео)
Новостная лента
Июнь, 16 пятница
13:06
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
13:06
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
13:06
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
13:02
Во Владивостоке скончался капитан дальнего плавания Валерий Прокопьевич Михалев
12:51
Генпрокуратура вплотную занялась проблемой угольной пыли в Находке
12:39
Житель Уссурийска задержан полицейскими по подозрению в совершении кражи
12:28
На трассе в Приморье перевернулась фура Видео
12:17
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
12:06
Ко многим главам регионов у президента будут свои вопросы Видео
11:57
Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока Видео
11:49
В морском торговом порту Владивостока потушили пожар Фото и Видео
11:43
Приморец осужден за кибер-кражи
11:32
Жительница Приморья попалась на краже наград Великой Отечественной войны
11:19
В Приморье перевернулась лодка с двумя рыбаками
10:54
Леера насквозь пронзили автомобиль при аварии во Владивостоке Фото и Видео
10:43
В Приморье ищут тело утонувшего рыбака
10:32
Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье
10:24
Частный дом сгорел в Артеме
10:14
Серьезный пожар потушили во Владивостоке
10:03
Приморца подозревают в убийстве жены
09:53
Полицейская собака вышла на след злоумышленника во Владивостоке Фото
09:42
Во Владивостоке охранник устроил поножовщину
09:35
За сутки в Приморье ликвидировано семь возгораний
09:24
В ТОФ отработали полеты противолодочных вертолетов Ка-27
09:16
Один авиарейс из Владивостока отменен
09:05
Во Владивостоке сегодня туманно
08:33
Китаец оштрафован в Приморье за кости тигра
07:12
В Приморье три детских сада нарушили законодательство о закупках
06:01
Новое современное отделение открыли в одном из родильных домов Владивостока
05:03
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству»
04:32
Жителей приморской столицы приглашают присоединиться к акции «Вода России»
03:02
Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока
02:20
Ветераны Владивостока поделились своими планами
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Житель Уссурийска задержан полицейскими по подозрению в совершении кражи

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 28-летнего местного жителя, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Потерпевший сообщил, что у него из квартиры похитили телевизор. Сумма ущерба составила свыше 28 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что заявитель употреблял спиртные напитки в своей квартире в компании малознакомого мужчины. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил пропажу плазменного телевизора и документов на него.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На трассе в Приморье перевернулась фура
12:28, 16 июня 2017 На трассе в Приморье перевернулась фура

Обстоятельства случившегося выясняются

Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока
11:57, 16 июня 2017 Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения

В морском торговом порту Владивостока потушили пожар
11:49, 16 июня 2017 В морском торговом порту Владивостока потушили пожар

Пострадавших нет

Приморец осужден за кибер-кражи
11:43, 16 июня 2017 Приморец осужден за кибер-кражи

Молодой человек получил 2 года лишения свободы условно

Жительница Приморья попалась на краже наград Великой Отечественной войны
11:32, 16 июня 2017 Жительница Приморья попалась на краже наград Великой Отечественной войны

Орден и медаль она присмотрела раньше, когда сидела дома у потерпевших с маленькими детьми

В Приморье перевернулась лодка с двумя рыбаками
11:19, 16 июня 2017 В Приморье перевернулась лодка с двумя рыбаками

Поиски одного из них продолжаются до сих пор

Леера насквозь пронзили автомобиль при аварии во Владивостоке
10:54, 16 июня 2017 Леера насквозь пронзили автомобиль при аварии во Владивостоке

Водитель универсала погиб на месте