Житель Уссурийска задержан полицейскими по подозрению в совершении кражи

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 28-летнего местного жителя, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Потерпевший сообщил, что у него из квартиры похитили телевизор. Сумма ущерба составила свыше 28 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что заявитель употреблял спиртные напитки в своей квартире в компании малознакомого мужчины. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил пропажу плазменного телевизора и документов на него.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.