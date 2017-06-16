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Владивосток и Харбин стали городами-побратимами

Константин Межонов и мэр Харбина Сун Сибинь подписали договор
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 15 июня, в Харбине, во Дворце дружбы состоялась торжественная церемония установления побратимских связей между Владивостоком и Харбином, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Договор о побратимских отношениях подписали исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов и мэр Харбина Сун Сибинь.

Харбин стал пятнадцатым побратимом столицы Приморья. Это позволит укрепить исторические связи между Владивостоком и Харбином, более динамично развивать и реализовывать совместные экономические, культурные, образовательные, спортивные, туристические проекты.

Напомним, что первым побратимом столицы Приморья стал в феврале 1991 года японский город Ниигата.

Полный список побратимов Владивостока по состоянию на 16 июня 2017 года: Пусан и Инчон (Республика Корея), Сан-Диего, Такома и Джуно (США), Далянь, Яньбянь-Корейский автономный округ и Харбин (КНР), Ниигата, Хакодатэ и Акита (Япония), Вонсан (КНДР), Манта (Эквадор) Кота-Кинабалу (Малайзия), а также российский город Владикавказ.

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