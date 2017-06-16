Ко многим главам регионов у президента будут свои вопросы

Чем закончилась прямая линия с Владимиром Путиным?

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Около четырёх часов шла прямая линия с Владимиром Путиным в четверг, 15 июня, в 19.00 по местному времени. За это время президент России успел ответить практически на 70 вопросов, однако в прямой трансляции корреспонденты сообщали, что каждую минуту поступает около 1000 вопросов с различных уголков страны, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что подписчики в социальных сетях смогли смотреть прямую трансляцию прямой линии и оставлять свои комментарии. Многие из них писали о том, что это мероприятие ничем не отличается от прямой линии прошлых годов. Те же проблемы, те же вопросы, и те же обещания президента незамедлительно решить проблемы, которые, что очень важно, действительно мгновенно были решены.

В этом году огромное количество учителей и медиков обратились президенту с вопросами об увеличении заработной платы. Один из педагогов начальных классов сообщила главе государства, что работа с детьми ей доставляет удовольствие, но не оставляет право выбора: на 16 тысяч рублей невозможно прожить. Также обратились и медики, у многих из которых заработная плата не превышает и 15 тысяч рублей.

Огромное количество вопросов также было связано и с работой управляющих компаний в сфере ЖКХ, а также с расселением жителей из аварийных домов. Так, к президенту обратились жители Ставрополья из села Краснокумское, которое пострадало от майского наводнения. Дома не восстановлены, в доме сырость, но для того, чтобы хоть как-то помочь жителям, пострадавшим от наводнения, ничего предпринято не было. Глава государства отметил, что у него в голове не укладывается, почему до сих пор жители не получили никакие выплаты, но попросил Генеральную прокуратуру разобраться в этом вопросе.

Не обошлась прямая линия этого года и без звонков от жителей из других стран. Так, на прямую линию дозвонился житель США, чтобы спросить у российского президента, как заставить жителей США полюбить Россию. Конечно же, Владимир Путин лишь смог поблагодарить представителя США за теплое отношение к нашей стране, но посоветовать ничего не смог.

Прямая линия в этом году также не обошлась и без приятных моментов. Во время прохождения прямой трансляции в Уфе на свет появился гражданин России. Многие из участников прямой линии пытались предложить президенту ввести новые положения и законы, а какие-то из них пересмотреть и внести изменения. А житель Калининграда попросил Путина лично повлиять на российскую футбольную сборную, которая будет выступать на Чемпионате Мира в следующем году.

Стоит отметить, что два вопроса, прозвучавших на прямой линии, были заданы жителями Приморья. Представитель от Владивостока рассказал президенту о своем недовольстве процедурой получения «дальневосточного гектара», а школьник из Находки сообщил президенту о ситуации с угольной пылью. Стоит отметить, что практически такая же проблема присутствует и у жителей микрорайона подмосковной Балашихи, где посреди жилых домов и детских садов образовалась самая большая свалка Московской области, которую, по словам жителей, и из космоса видно.

Практически на все вопросы президент обещал жителям найти ответы и в ближайшее время решить их проблемы.

Многие пользователи социальных сетей, которые смотрели трансляцию, остались ей недовольны. Кто-то считает, что в стране много проблем, а сами же жители спрашивают совершенно неинтересные вопросы. Другие считают, что многие вопросы, скорее всего, даже никогда бы и не включили в прямую линию. А некоторые и вовсе предположили, что после прямой линии к главам некоторых регионов у президента возникнет очень много вопросов.

Однако на вопрос, преодолела ли Россия кризис, Владимир Путин ещё в начале прямой линии дал свой ответ.

«Центральный вопрос: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество, но при этом всегда думаешь о том, что вдруг что‑то случится, где‑то сбой произойдёт и т. д.Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных. О чём говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста», -сообщил Владимир Путин.

Напомним, прямая линия с главой государства длилась 3 часа 56 минут. Рекорд- в 2013 году прямая линия длилась более 4-х часов.