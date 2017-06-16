В морском торговом порту Владивостока потушили пожар

Пострадавших нет

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостокском морском торговом порту утром 16 июня произошел пожар.

Михаил Соколов, пресс-секретарь ВМТП, сообщил корреспонденту РИА VladNews следующее:

"Возгорание было оперативно ликвидировано в течение 15 минут. Никто не пострадал. В настоящее время порт функционирует в штатном режиме".

Напомним, ранее агентство сообщало, что в морском торговом порту Владивостока произошел пожар, загорелись коробки с зажигалками. По предварительной информации, грузчик уронил коробки, внутри которых были зажигалки. При падении на землю коробки воспламенились и начался пожар.