Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Неадекватный приморец решил попасть в здание администрации Владивостока поздней ночью, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июня. Мужчина, который, судя по всему, находится под действием алкоголя, активно пытался проникнуть в здание администрации города Владивостока. Дергая ручки, мужчина, пошатываясь, подходил то к одной,то к другой двери. Мужчина был уверен, что ему кто-то, да откроет двери, но его попытки были тщетны.

Цель визита приморца в администрацию Владивостока узнать так и не удалось.

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