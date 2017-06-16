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Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока

Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Неадекватный приморец решил попасть в здание администрации Владивостока поздней ночью, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июня. Мужчина, который, судя по всему, находится под действием алкоголя, активно пытался проникнуть в здание администрации города Владивостока. Дергая ручки, мужчина, пошатываясь, подходил то к одной,то к другой двери. Мужчина был уверен, что ему кто-то, да откроет двери, но его попытки были тщетны. 

Цель визита приморца в администрацию Владивостока узнать так и не удалось.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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