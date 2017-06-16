В новом помещении сейчас идёт ремонт

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место и сейчас в помещении на Крыгина полным ходом идет капитальный ремонт, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Культурную жизнь приморской столицы уже более 20 лет трудно представить без театра «Белая лошадь» и «Перекрёстока». Это площадка активного сценического взаимодействия представителей самых разных искусств – музыкантов, художников, поэтов.

«Новый театр начинает обретать форму, – рассказал руководитель театра Сергей Рыбалка. – Как без формы? Сами понимаете – бесформенное оно и есть бесформенное. Театру нужны закоулки, тайные места… Сегодня на новом месте растут, и уже практически выросли новые стены и переборки, приобретают окончательные черты звукоизоляционные ухищрения. Основные средства сейчас вкладываются в хорошую звукоизоляцию. Конечно, это очень финансово затратно. Но это главное. Делается это, для сохранения покоя жителей дома, которые очень боятся шума. Мы постараемся избавить их от беспокойства по этому поводу».

Создание нового, современного театра – довольно сложная задача. И по ремонту помещения, которое теперь находится в районе Эгершельда на Крыгина 17, предстоит сделать ещё многое. Продолжается и сбор средств. Кое-что уже собрано и пущено в дело, но любой желающий всегда может присоединиться – поучаствовать финансово или физически.

Театр «Белая лошадь» располагался в жилом доме по улице Нерчинская, в помещении, которое когда-то администрация Владивостока передала в безвозмездное пользование. «По сравнению с тем, как двадцать лет назад мы переезжали сюда и остались один на один с этой проблемой, сегодня всё наоборот, - поделился Сергей Рыбалка. - Находятся люди сочувствующие нашему делу. Приносят инструменты, начинают работать. Это радует. Сейчас это такая классическая народная стройка. Как Народный дом Пушкина когда-то…»