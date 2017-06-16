Водитель-пенсионер на крутом джипе сбил старушку на «зебре» во Владивостоке 15:23, 16 июня Водитель-пенсионер на крутом джипе сбил старушку на «зебре» во Владивостоке (Эксклюзив)
Леопард, который получил увечья в заповеднике, здоров 15:05, 16 июня Леопард, который получил увечья в заповеднике, здоров (Фото)
Lexus отправил женщину на больничный во Владивостоке 14:53, 16 июня Lexus отправил женщину на больничный во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 16 пятница
15:33
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
15:31
Ожирение матери вызывает пороки развития у ребенка
15:23
Водитель-пенсионер на крутом джипе сбил старушку на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
15:16
Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место Фото
15:05
Леопард, который получил увечья в заповеднике, здоров Фото
14:53
Lexus отправил женщину на больничный во Владивостоке Эксклюзив
14:41
У эмбрионов обнаружен иммунитет
14:35
​Илья Лагутенко выпустил новый клип Видео
14:26
МКСЦ Владивостока подтвердил информацию о захвате приморской яхты судном из КНДР Эксклюзив
14:18
Таджики Владивостока рассказали о национальных особенностях Видео
14:07
Покос травы, формовочную обрезку кустарников и высадку цветов проводят озеленители Владивостока
13:54
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине
13:46
В приморском магазине обнаружены залежи суррогата спирта
13:34
Загадочное поле обнаружено в Приморье
13:23
Двое малолетних хулиганов едва не пустили с рельсов поезд в Приморье
13:02
Во Владивостоке скончался капитан дальнего плавания Валерий Прокопьевич Михалев
12:51
Генпрокуратура вплотную занялась проблемой угольной пыли в Находке
12:39
Житель Уссурийска задержан полицейскими по подозрению в совершении кражи
12:28
На трассе в Приморье перевернулась фура Видео
12:17
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
12:06
Ко многим главам регионов у президента будут свои вопросы Видео
11:57
Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока Видео
11:49
В морском торговом порту Владивостока потушили пожар Фото и Видео
11:43
Приморец осужден за кибер-кражи
11:32
Жительница Приморья попалась на краже наград Великой Отечественной войны
11:19
В Приморье перевернулась лодка с двумя рыбаками
10:54
Леера насквозь пронзили автомобиль при аварии во Владивостоке Фото и Видео
10:43
В Приморье ищут тело утонувшего рыбака
10:32
Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье
10:24
Частный дом сгорел в Артеме
10:14
Серьезный пожар потушили во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место

В новом помещении сейчас идёт ремонт
Фото: Елена Кищик Фото: Елена Кищик
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место и сейчас в помещении на Крыгина полным ходом идет капитальный ремонт, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Культурную жизнь приморской столицы уже более 20 лет трудно представить без театра «Белая лошадь» и «Перекрёстока». Это площадка активного сценического взаимодействия представителей самых разных искусств – музыкантов, художников, поэтов.

«Новый театр начинает обретать форму, – рассказал руководитель театра Сергей Рыбалка. – Как без формы? Сами понимаете – бесформенное оно и есть бесформенное. Театру нужны закоулки, тайные места… Сегодня на новом месте растут, и уже практически выросли новые стены и переборки, приобретают окончательные черты звукоизоляционные ухищрения. Основные средства сейчас вкладываются в хорошую звукоизоляцию. Конечно, это очень финансово затратно. Но это главное. Делается это, для сохранения покоя жителей дома, которые очень боятся шума. Мы постараемся избавить их от беспокойства по этому поводу».

Создание нового, современного театра – довольно сложная задача. И по ремонту помещения, которое теперь находится в районе Эгершельда на Крыгина 17, предстоит сделать ещё многое. Продолжается и сбор средств. Кое-что уже собрано и пущено в дело, но любой желающий всегда может присоединиться – поучаствовать финансово или физически.

Театр «Белая лошадь» располагался в жилом доме по улице Нерчинская, в помещении, которое когда-то администрация Владивостока передала в безвозмездное пользование. «По сравнению с тем, как двадцать лет назад мы переезжали сюда и остались один на один с этой проблемой, сегодня всё наоборот, - поделился Сергей Рыбалка. - Находятся люди сочувствующие нашему делу. Приносят инструменты, начинают работать. Это радует. Сейчас это такая классическая народная стройка. Как Народный дом Пушкина когда-то…»

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Илья Лагутенко выпустил новый клип
14:35, 16 июня 2017 ​Илья Лагутенко выпустил новый клип

Новый клип "Мумий Тролля" - на песню "Не помню зачем"

Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
00:02, 16 июня 2017 Во Владивостоке состоится кимоно-шоу

Вход свободный

Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:07, 15 июня 2017 Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке

«Он был чистого слога слуга»

Алексей Воронин открывает персональную выставку
12:43, 15 июня 2017 Алексей Воронин открывает персональную выставку

В честь дня рождения газеты "Владивосток"

Выставка картин приморских художников открылась в Харбине
08:17, 15 июня 2017 Выставка картин приморских художников открылась в Харбине

Здесь представлено 30 картин

​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы
18:00, 14 июня 2017 ​Фестиваль «Точка возврата» отобрал лучшие фильмы

В Тихоокеанский полуфинал прошли 8 фильмов

Познавательными мероприятиями отметили день России в библиотеках Владивостока
02:02, 14 июня 2017 Познавательными мероприятиями отметили день России в библиотеках Владивостока

«Славим тебя, Россия»