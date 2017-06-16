В морском порту во Владивостоке потушили пожар

Во владивостокском морском торговом порту произошел пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел сегодня. По предварительной информации, грузчик уронил коробки, внутри которых были зажигалки. При падении на землю, коробки воспламенились и начался пожар. Пожарные на место происшествия прибыли, когда все коробки уже сгорели.
По имеющейся информации, кроме коробок с зажигалками больше ничего не пострадало. Среди людей пострадавших также не наблюдается.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.