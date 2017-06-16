Леера насквозь пронзили автомобиль при аварии во Владивостоке

Водитель универсала погиб на месте

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Страшная авария произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился вчера в 23:00 в районе улицы Выселковая. 57-летний водитель универсала марки Toyota Corolla двигался со стороны улицы Тухачевского в сторону Выселковой. Не выдержав боковой интервал, универсал совершил столкновение с автомобилем марки Lexus 470, после чего протаранил леерное ограждение. Конструкция прошла насквозь через автомобиль.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель универсала от полученных трамв скончался на месте происшествия.

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