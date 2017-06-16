В Приморье ищут тело утонувшего рыбака

Пока безрезультатно

Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение с просьбой оказать помощь в поиске мужчины 1986 года рождения, утонувшего 11 июня в районе железнодорожного моста «Николаевский» через реку Партизанская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья.

Вчера для оказания помощи полиции на поиски убыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе трех человек и двух единиц техники, в том числе одно плавательное средство.

Поиски проводились с 12.00 до 18.25. За день обследовано 88000 кв. м. водной акватории и береговой черты ниже по течению от моста. Поиски результата не принесли и будут продолжены сегодня, 16 июня.